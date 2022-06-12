Украина завершила последний этап тестирования – международное тестирование национального приложения NCTS и технически готова присоединиться к европейской Конвенции о процедуре совместного транзита.

Об этом сообщает Гостаможслужба.

— Мы говорим: если в одной стране возникает проблема, она становится проблемой для всех других стран. Поэтому цель тестов – убедиться, что Украина может взаимодействовать с другими доменами, что украинская система покрывает все транзитные сценарии и что система работает во всех странах одинаково, — отметил Витянис Алишаускас, международный эксперт EU4PFM по таможне.

Успешное прохождение Conformance Testings является необходимым условием для получения Украиной официального приглашения присоединиться к Конвенции.

Следующим шагом в продвижении Украины к вступлению в Конвенцию о процедуре совместного транзита должна быть оценочная миссия DG TAXUD. Предыдущая оценочная миссия состоялась в ноябре 2021 года.

Напомним, пограничники и таможенники начали приоритетом пропускать бензовозы, которые едут в Украину с горючим и за горючим в страны ЕС. «Зеленые коридоры» для них согласованы с сопредельными странами.