По состоянию на 8:00, 12 июня, ВС РФ атаковали несколько районов Николаевской области, по предварительной информации, обошлось без пострадавших.

Об этом пишут в Николаевской военной администрации.

Днем, 11 июня, и ночью около 22:00 и 01:00 обстреляли Широковскую громаду Баштанского района. Обстрелы преимущественно вне населенных пунктов. По предварительной информации, пострадавших и повреждений нет.

Также продолжаются обстрелы Березнеговатской громады. Информация о пострадавших и повреждениях уточняется.

Ночью, 11 июня, подверглись обстрелам село Парутино Куцурубской громады Николаевского района. Потерпевших и повреждений нет. В Вознесенском и Первомайском районах день и ночь прошли относительно спокойно.

Напомним, губернатор Николаевщины ранее заявил, что свобождение Херсонщины будет постепенным, чтобы не рисковать людьми там, где в этом нет нужды.