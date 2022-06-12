Глава правительства Литвы Ингрида Шимоните заявила, что запуск процесса принятия Украины в ЕС станет историческим шагом для западного мира.

Об этом пишет Newsweek.

Премьер-министр балтийского государства призвала западных лидеров вывести Киев из «серой зоны» между Европейским союзом и Россией.

— Решение о предоставлении Украине статуса кандидата в члены ЕС — ключевой шаг на пути к полноправному членству — станет «историческим», — акцентировала Ингрида Шимоните.

Согласно ее словам, в самом блоке из 27 стран пока нет единого консенсуса по поводу Украины, однако Вильнюс непрерывно поддерживает и защищает интересы украинского народа вместе с балтийскими Латвией и Эстонией.

Как сообщалось, Еврокомиссия будет рекомендовать предоставить Украине статус кандидата в ЕС.