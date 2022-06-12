На Николаевско-Херсонском направлении идет тяжелая и вязкая артиллерийская война, однако среди украинских военных по-прежнему царит настрой освобождать свои земли от оккупации России.

Об этом с фронта пишет корреспондент Sky News Алистер Банколл.

Репортер отмечает, что россиян постепенно вытесняют с украинской земли, однако процесс этот медленный, потому что у ВСУ не хватает западного оружия для результативных атак.

— Украинская артиллерийская база — гаубицы, покрытые замаскированной паутиной и листвой, наводят на затаившегося врага, который пока молчит, — передает журналист.

Командир расчета рассказал, что тишина в степях обманчива: каждую минуту может начаться обстрел.

— Русские не жалеют своих боеприпасов. Их беспилотники летают, даже если они увидят, что есть только один или два человека, они пошлют шквал ракет, — говорит украинский военный с передовой.

Украинские защитники на этом участке фронта вырыли глубокие траншеи с минимальным комфортом. Выбить их отсюда станет непосильной задачей для оккупантов.

При этом главной проблемой по-прежнему остается недостаток современного вооружения.

— Все готовы воевать, но, если честно, у нас не хватает оружия. У нас много людей, есть еще люди, которые ходят на призывные пункты, они хотят воевать, но так как у нас не хватает оружия, невозможно, чтобы у всех было оружие в руках, — объясняет Sky News еще один военнослужащий.

Защитники Николаевщины и Одесчины принципиально вывесили на позиции национальный стяг, размещенный так, чтобы его было видно россиянам.

— Русские рассчитывают измотать украинцев, но пока этого не произошло, и, честно говоря, невозможно представить, чем они думают, если надеются сломить решимость этих солдат защищать свою родину, — заключает Алистер Банколл.

Напомним, полковник Роман Костенко рассчитывает, что американские ракетные установки ускорят процесс освобождения Херсона.