Министр обороны США Ллойд Остин предупредил, что поражение России в войне против Украины единственный шанс, что обстановке в мире не скатилась к беспорядкам.

Об этом пишет The Hill.

Глава Пентагона подчеркнул, что союзники Украины в войне против РФ понимают, что стоит на кону, и почему Киев должен выиграть в этой схватке.

— Вторжение России в Украину — это то, что происходит, когда угнетатели попирают правила, которые защищают всех нас. Вот что происходит, когда великие державы решают, что их имперские аппетиты важнее прав их мирных соседей. И это предварительная версия возможного мира хаоса и беспорядка, в котором никто из нас не хотел бы жить, — сказал Ллойд Остин.

Ранее сообщалось, глава Пентагона пообещал «свернуть горы» для победы Украины.