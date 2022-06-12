Петр и Марина Порошенко в день Святой Троицы в Свято-Михайловском Златоверхом соборе приняли участие в богослужении, которое возглавил Блаженнейший Митрополит Эпифаний.

Об этом пишут на сайте «ЕС».

Пятый президент поздравил украинцев с одним из самых больших христианских праздников в году.

— В этот день мы молим Господа за то, чтобы он восстановил справедливость, чтобы послал Украине мир и победу, чтобы спас жизнь наших воинов, за то, чтобы он помог страждущим, беженцам, тем, кто вынужден был покинуть свои дома, — сказал Петр Порошенко после богослужения.

Он упомянул, что УПЦ сейчас очень близка к людям, говорящим на украинском языке.

— Очень важно, что Церковь сегодня есть на фронте, с капелланами, в полевых условиях. Молится, дает причастие и вдохновляет наших воинов на то, чтобы украинская земля была освобождена. Сегодня мы вместе с тысячами верующих молились об этом. Я не сомневаюсь, что Господь нас слышит, – говорит лидер «ЕС».

Ранее Петр Порошенко сел за руль одного из автомобилей из партии пикапов Mitsubishi L200 для передачи Десантно-штурмовым войскам.