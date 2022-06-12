Экс-министр иностранных дел Польши, а ныне депутат Европарламента, Радослав Сикорский поддерживает передачу Украине ядерных боеголовок со стороны Запада, чтобы Киев мог остановить российскую агрессию.

Свою позицию он озвучил в эфире канала «Еспресо».

Политик напомнил, что Москва нарушила Будапештский меморандум, гарантирующий безопасность Украины, поэтому у стран Запада больше нет необходимости сковывать себя любыми соглашениями с Россией.