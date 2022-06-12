Илон Маск передал украинской разведке терминалы Starlink, которые «так нужны для специальным миссий».

Об этом сообщило Минобороны в соцсетях.

Там также пошутили, что украинская армия защищает свободу на Земле, чтобы ее можно было установить и на Марсе. Куда американский изобретатель готовит космическую миссию.

Напомним, компания Starlink Ukraine получила лицензию оператора в Украине и может приступить к активной работе уже в скором времени.