Президент Финляндии Сауле Ниинистё заявил, что его страна не будет вступать в НАТО отдельно от Швеции, с которой вместе подали заявку на членство.

Об этом Ниинистё заявил в воскресенье во время совместной пресс-конференции с генсеком Альянса Йенсом Столтенбергом, сообщает Европейская правда со ссылкой на NRK.

— Я скажу, что случай Швеции – это наш случай. Это значит, что мы будем идти дальше вместе, – сказал президент Финляндии.

Он также отметил, что претензии Анкары к Хельсинки и Стокгольму по поводу якобы поддержки террористов его «удивили».

— Нас удивила позиция Турции, но в международной политике мы должны серьезно относиться к тому, что говорит другая сторона. Так мы и будем поступать. Я надеюсь, мы найдем решение, которое всех удовлетворяет, – добавил Сауле Ниинистё.

Напомним, правительство Финляндии планирует внести поправки в пограничное законодательство, чтобы разрешить строительство заграждений на восточной границе с Россией.