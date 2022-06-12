Совет уполномоченных партии Isamaa («Отечество») в субботу принял решение начать коалиционные переговоры с правящей Партией реформ и Социал-демократической партией.

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на ERR.

Как заявил глава Isamaa Хелир-Вальдор Сеэдер, приоритетом партии в будущих переговорах является достижение коалиционного соглашения, которое бы позволило решить наиболее ударившие проблемы по эстонскому обществу.

— Во время коалиционных переговоров необходимо достичь согласия по вопросам образования на эстонском языке, детской и семейной помощи, скачкообразной инфляции, безопасности и энергетики. Isamaa будет настойчивой в этих вопросах, но я настроен оптимистично и верю, что мы сможем найти необходимые точки соприкосновения, – отметил он.

Премьер-министр Эстонии и лидер Партии реформ Кая Каллас выразила благодарность Isamaa и заверила, что коалиция трех партий имеет «достаточно общих позиций для создания правительства, которое проведет Эстонию через кризисы, будет патриотичным, укрепит нашу безопасность и даст людям чувство уверенности в экономике».

— Партия реформ намерена быстро составить график коалиционных переговоров, чтобы перейти к формированию нового правительства, – добавила Кая Каллас.

В свою очередь глава Консервативной народной партии Эстонии (EKRE) Мартин Хельме заявил, что решение Isamaa начать коалиционные переговоры с Партией реформ и Социал-демократической партией «завершится плохо» как для Isamaa, так и для всей Эстонии.

— Мало верится, что в правительстве с двумя ультралиберальными глобалистскими партиями они смогут отстаивать консервативные семейные ценности или принципы национального государства. Я ни разу не видел упоминания о намерении обуздать массовую иммиграцию, запущенную правительством реформистов и центристов, и изменить закон об иностранцах, – заявил Мартин Хельме.

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