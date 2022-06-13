Блок левых партий во главе с Жан-Люком Меланшоном по предварительным данным лидирует в состоявшемся в воскресенье первом туре выборов в парламент Франции.

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на Le Figaro.

По данным министерства внутренних дел Франции, левые партии получают 25,7% голосов избирателей, тогда как блок «Вместе!№ во главе с президентом Эмманюэлем Макроном получил 25%.

На третьем месте – партия «Национальное объединение» Марин Ле Пен, которая шла на выборы самостоятельно, с результатом 19,3%, тогда как блок правых партий «Республиканцы» предварительно получает только 11,6%.

Как отмечает Le Figaro, несмотря на второе место в первом туре блок "Вместе!" имеет шансы получить большинство голосов по результатам второго тура парламентских выборов 19 июня.

По оценкам, «Вместе!» могут получить от 275 до 310 мест в Национальной ассамблее – для абсолютного большинства требуется 289 депутатов.

Если Макрон получит только относительное большинство, он будет вынужден сотрудничать с другими парламентскими группами для утверждения своих законов.

На предыдущих выборах 2017 центристская партия Макрона «Вперед, Республика!» получило абсолютное большинство мест — 308, а в объединении с партией «Демократическое движение» центристский блок насчитывал 350 депутатов.

Напомним, президент Франции Макрон пообещал в случае необходимости предоставить Украине более тяжелое вооружение.