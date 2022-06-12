Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в сводке за 12 июня.

По его словам, россияне разрушили два из трех мостов в Северодонецк. Третий целый день находился под обстрелами: он старый и критически аварийный, грузовики по нему передвигаться не могут — слишком велик риск обвала. В случае разрушения моста областной центр будет полностью отрезан.

Гайдай говорит, что эвакуации из Северодонецка сейчас нет. Единственный вариант выбраться из города — пешком по уцелевшему мосту, но это крайне опасно.

— Мы разрабатываем возможность эвакуации из областного центра с Ириной Верещук. Надеемся, что организованный выход из города станет возможным, но для этого должны получить гарантии безопасности, — отметил Сергей Гайдай.

Гуманитарные грузы ежедневно завозят в Лисичанск, оттуда их забирают в другие населенные пункты области. На территории завода «Азот» в Северодонецке остаются около 500 гражданских жителей, из них 40 — это дети. Иногда военным удается эвакуировать кого-то.

Ранее сообщалось, что российские оккупанты продолжают подготовку к захвату некогда «дороги жизни» - трассы Лисичанск-Бахмут.