Китайский министр обороны Вэй Фэнхэ заверил, что Пекин не помогал России оружием в войне против Украины.

Об этом он сказал на ежегодной конференции по безопасности «Диалог Шангри-Ла» в Сингапуре, пишет LIGA.net со ссылкой на Washington Post.

— Позвольте прояснить в отношении Украины: Китай никогда не оказывал России материальную поддержку, — сказал Вэй Фэнхэ, отвечая на вопрос об усилении связей Китая и РФ.

По словам министра, китайско-российские отношения являются «партнерством, а не союзом».

— Оно не направлено против какой-либо третьей страны, — сказал Вэй Фэнхэ, добавив при этом, что отношения и сотрудничество между КНР и РФ будут расти.

Вэй Фэнхе также повторил традиционную для Пекина позицию о том, что Соединенные Штаты виновны в эскалации конфликта, предоставляя Украине оружие и поддержку и организовывая международные санкции против России.

Напомним, Китай может приобрести дешевую российскую нефть для стратегических резервов. Переговоры ведутся на правительственном уровне без непосредственного участия нефтяных компаний.