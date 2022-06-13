Китайский министр обороны Вэй Фэнхэ заверил, что Пекин не помогал России оружием в войне против Украины.
Об этом он сказал на ежегодной конференции по безопасности «Диалог Шангри-Ла» в Сингапуре, пишет LIGA.net со ссылкой на Washington Post.
— Позвольте прояснить в отношении Украины: Китай никогда не оказывал России материальную поддержку, — сказал Вэй Фэнхэ, отвечая на вопрос об усилении связей Китая и РФ.
По словам министра, китайско-российские отношения являются «партнерством, а не союзом».
— Оно не направлено против какой-либо третьей страны, — сказал Вэй Фэнхэ, добавив при этом, что отношения и сотрудничество между КНР и РФ будут расти.
Вэй Фэнхе также повторил традиционную для Пекина позицию о том, что Соединенные Штаты виновны в эскалации конфликта, предоставляя Украине оружие и поддержку и организовывая международные санкции против России.
Напомним, Китай может приобрести дешевую российскую нефть для стратегических резервов. Переговоры ведутся на правительственном уровне без непосредственного участия нефтяных компаний.
Китайский министр обороны Вэй Фэнхэ заверил, что Пекин не помогал России оружием в войне против Украины.
Об этом он сказал на ежегодной конференции по безопасности «Диалог Шангри-Ла» в Сингапуре, пишет LIGA.net со ссылкой на Washington Post.
— Позвольте прояснить в отношении Украины: Китай никогда не оказывал России материальную поддержку, — сказал Вэй Фэнхэ, отвечая на вопрос об усилении связей Китая и РФ.
По словам министра, китайско-российские отношения являются «партнерством, а не союзом».
— Оно не направлено против какой-либо третьей страны, — сказал Вэй Фэнхэ, добавив при этом, что отношения и сотрудничество между КНР и РФ будут расти.
Вэй Фэнхе также повторил традиционную для Пекина позицию о том, что Соединенные Штаты виновны в эскалации конфликта, предоставляя Украине оружие и поддержку и организовывая международные санкции против России.
Напомним, Китай может приобрести дешевую российскую нефть для стратегических резервов. Переговоры ведутся на правительственном уровне без непосредственного участия нефтяных компаний.