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При контрнаступлении Украины на южном фронте Россия будет выбита с западного берега Днепра, чтобы она больше не могла атаковать Николаев и Одессу.

Об этом нардеп Роман Костенко, выполняющий боевые операции на фронте, рассказал немецким журналистам.

По словам офицера, украинские силы восстановят контроль над территориями к западу от Днепра, иначе российская армия сохранит плацдарм, с которого рано или поздно вновь пойдет на Одессу.

Однако быстрое продвижение ВСУ корректируют несколько факторов.

— Мы должны стремиться беречь боеприпасы. К тому же это наша страна на той стороне. Мы не можем стрелять по ней без разбора, — акцентировал офицер.

Главная проблема украинских сил на юге — сложности с закреплением после резких прорывов из-за нехватки западного вооружения, которое могло бы компенсировать разницу в артиллерии с Россией. В частности, при помощи связки беспилотники+гаубицы украинцы проламывают первую линию обороны оккупантов, но тактический успех не успевает перерасти в нечто большее.

— Но затем они выдвигаются из резерва, и мы не можем обезопасить этот район, — объяснил Роман Костенко.

Он добавил, что на глазах всего мира в Украине разворачивается война нового поколения с массовым использованием самых современных технологий, поэтому все учатся на этом примере.

Напомним, полковник уже перечислял, какое вооружение нужно для победы Украины на юге страны.