При контрнаступлении Украины на южном фронте Россия будет выбита с западного берега Днепра, чтобы она больше не могла атаковать Николаев и Одессу.
Об этом нардеп Роман Костенко, выполняющий боевые операции на фронте, рассказал немецким журналистам.
По словам офицера, украинские силы восстановят контроль над территориями к западу от Днепра, иначе российская армия сохранит плацдарм, с которого рано или поздно вновь пойдет на Одессу.
Однако быстрое продвижение ВСУ корректируют несколько факторов.
— Мы должны стремиться беречь боеприпасы. К тому же это наша страна на той стороне. Мы не можем стрелять по ней без разбора, — акцентировал офицер.
Главная проблема украинских сил на юге — сложности с закреплением после резких прорывов из-за нехватки западного вооружения, которое могло бы компенсировать разницу в артиллерии с Россией. В частности, при помощи связки беспилотники+гаубицы украинцы проламывают первую линию обороны оккупантов, но тактический успех не успевает перерасти в нечто большее.
— Но затем они выдвигаются из резерва, и мы не можем обезопасить этот район, — объяснил Роман Костенко.
Он добавил, что на глазах всего мира в Украине разворачивается война нового поколения с массовым использованием самых современных технологий, поэтому все учатся на этом примере.
Напомним, полковник уже перечислял, какое вооружение нужно для победы Украины на юге страны.
При контрнаступлении Украины на южном фронте Россия будет выбита с западного берега Днепра, чтобы она больше не могла атаковать Николаев и Одессу.
Об этом нардеп Роман Костенко, выполняющий боевые операции на фронте, рассказал немецким журналистам.
По словам офицера, украинские силы восстановят контроль над территориями к западу от Днепра, иначе российская армия сохранит плацдарм, с которого рано или поздно вновь пойдет на Одессу.
Однако быстрое продвижение ВСУ корректируют несколько факторов.
— Мы должны стремиться беречь боеприпасы. К тому же это наша страна на той стороне. Мы не можем стрелять по ней без разбора, — акцентировал офицер.
Главная проблема украинских сил на юге — сложности с закреплением после резких прорывов из-за нехватки западного вооружения, которое могло бы компенсировать разницу в артиллерии с Россией. В частности, при помощи связки беспилотники+гаубицы украинцы проламывают первую линию обороны оккупантов, но тактический успех не успевает перерасти в нечто большее.
— Но затем они выдвигаются из резерва, и мы не можем обезопасить этот район, — объяснил Роман Костенко.
Он добавил, что на глазах всего мира в Украине разворачивается война нового поколения с массовым использованием самых современных технологий, поэтому все учатся на этом примере.
Напомним, полковник уже перечислял, какое вооружение нужно для победы Украины на юге страны.