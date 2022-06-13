Россияне при поддержке артиллерии вели штурм Северодонецка и оттеснили наши подразделения из центра города.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Также враг обстреливал из артиллерии наши позиции в районах Лисичанска и Тошковки.

Отмечается, что на Донецком направлении враг усилия сосредоточивает на ведении наступления для окружения наших войск в районах Северодонецка и Лисичанска, блокировании путей логистического снабжения с Бахмута. Продолжает меры по восполнению потерь. В направлении Кременной и Старобельска переместил более 80 единиц вооружения и военной техники, в том числе тяжелую бронированную технику и артиллерийские системы.

Ранее сообщалось, что российские оккупанты уничтожили один из символов Северодонецка – Ледовый дворец.