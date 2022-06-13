В Украине по состоянию на 13 июня более 815 детей пострадали в результате полномасштабной вооруженной агрессии российской федерации.

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора Украины в Телеграмме.

По официальной информации ювенальных прокуроров, в Украине 288 детей погибли и более 527 ранены.

Отмечается, что эти цифры не окончательны, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.

По данным ювенальных прокуроров, больше всего пострадало детей в Донецкой области – 218, Харьковской – 166, Киевской – 116, Черниговской – 68, Луганской – 54, Херсонской – 52, Николаевской – 48, Запорожской – 30, Сумской – 17.

12 июня в результате артиллерийского обстрела военными РФ города Лисичанск Луганской области погиб 6-летний мальчик. 11 июня из-за вражеских обстрелов города Чертков Тернопольской области получила ранение 12-летняя девочка.

Напомним, что по состоянию на 11 июня официально подтверждена гибель 287 детей в результате вооруженной агрессии РФ в Украине, еще 492 ребенка были ранены.