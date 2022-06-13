Центристский блок президента Франции Эммануэля Макрона в первом туре парламентских выборов получил минимальное преимущество над левыми. Однако во втором туре альянс может одержать более уверенную победу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на западные СМИ.

Альянс центристских партий Эммануэля Макрона «Вместе» получил в воскресенье 25,75% голосов избирателей, согласно окончательным подсчетам министерства внутренних дел, а блок Жан-Люка Меланшона NUPES занял второе место с 25,66%.

На третьем месте — «Национальное объединение» Марин Ле Пен с 18,68%. Далее идут правые «Республиканцы» — 11,29%. Правая партия Эрика Земмура получила 4,24%, а так называемые «разные левые» — 3,14%.

Хотя альянс Эммануэля Маркона имеет хорошие возможности для получения наибольшего количества мест с большим отрывом, основные институты общественного мнения заявили, что президент все еще может потерять контроль над парламентом в финальном туре голосования.

Согласно прогнозу социологов Elabe, альянс Макрона получит от 260 до 300 мест в парламенте, при этом абсолютное большинство составит 289 мест, в то время как левые получат 170-220 мест, что значительно больше, чем в 2017 году. Социологи Ipsos ожидают, что «Вместе» получит от 255 до 295 мест.

В условиях безудержной инфляции, повышающей стоимость жизни и снижающей заработную плату, Эммануэль Макрон изо всех сил пытался развить успех своего переизбрания в апреле, а Жан-Люк Меланшон представил его сторонником свободного рынка, который больше заинтересован в защите богатых, чем бедных семей.

Напомним, 27 апреля Эммануэль Макрон набрал 58,55% голосов во втором туре президентских выборов. Его соперница Марин Ле Пен — 41,45%.