Онлайн-ритейлер Rozetka решил исключить из продажи фейерверки, петарды и другую пиротехнику, ведь их использование может навредить многим пострадавшим от войны украинцам.

Об этом сообщила пресс-служба компании, передает ЭП.

Как считает соучредитель Rozetka Владислав Чечеткин, Украине необходим запрет продажи пиротехники, ведь "даже гром влечет за собой панику у людей, что уж говорить о взрывах салютов, похожих на взрывы бомб". Он призвал других украинских ритейлеров и компании как можно скорее приобщаться к инициативе и изъять пиротехнику по продажам.

Инициатива запрета продажи фейерверков звучала от активистов и до полномасштабного вторжения, учитывая количество украинских военных и переселенных лиц из-за начала Россией войны против Украины в 2014 году. Как объясняет Александр Тодорчук, основатель движения UAnimals, запрет пиротехники должен обезопасить украинских солдат, а также ветеранов и переселенцев с посттравматическим синдромом.

— Кроме того, она поможет защитить окружающую среду и животных, а также запускающих фейерверки от травмирования, – говорит он.

Напомним, cовладелец крупнейшего украинского онлайн-ритейлера Rozetka Владислав Чечеткин прогнозирует дефицит бытовой техники в Украине.