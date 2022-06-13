Воскресный референдум в Италии об изменениях в сфере правосудия признан недействительным из-за низкой явки.

Об этом, как пишет Европейская правда, сообщает ANSA.

В референдуме, на который было вынесено 5 вопросов, проголосовали только 20,8% избирателей при необходимости 50% плюс один избиратель.

Гражданам было предложено пять вопросов. Первый вопрос касался предложения отменить 6-летний запрет баллотироваться на выборах и занимать должности лицам, осужденным за определенные действия, в том числе коррупционные (так называемый закон Северино), второй ограничение применения мер пресечения.

Следует отметить, что экс-премьер Сильвио Берлускони был исключен из Сената в 2013 году и ему запретили участвовать в выборах на несколько лет в соответствии с законом Северино после того, как он был осужден по делу о налоговом мошенничестве.

В третьем вопросе референдума было предложение «разделить карьеры» судей и прокуроров, то есть ввести запрет переходить с одной функции на другую.

Четвертый вопрос на референдуме касался участия адвокатов в оценке профессионализма судей.

В последнем вопросе необходимо было высказаться о предложении отменить норму, согласно которой каждый кандидат на должность судьи должен получить поддержку не менее 25 предлагающих его лиц.

Следует отметить, что в воскресенье в Италии также проходили местные выборы, явка на них была значительно выше.

Напомним, Дания на историческом референдуме проголосовала за присоединение к общей политике безопасности Европейского Союза.