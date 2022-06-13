В Интернациональном легионе рассчитывают, что троих «приговоренных» к смертной казни в «ДНР» иностранных добровольцев все же удастся обменять как военнопленных по договоренности сторон.

Об этом сообщил спикер Интернационального легиона обороны Украины Дамьен Магру на брифинге 13 июня, как передает «Укринформ».

— Что можно сделать, чтобы освободить военнопленных? Международное право ясно говорит — необходимо обменяться военнопленными. Это решение указано в Женевских конвенциях. К сожалению, одна из сторон в этом конфликте не признает статус определенных лиц как военнопленных, — сказал Дамьен Магру.

Он сказал, ссылаясь на юриста одного из троих «осужденных» иностранных граждан, что пока что будет подана апелляция на это решение, которое даст какое-то время.

— У меня нет какой-либо конкретной информации, но я надеюсь, что на самых высоких уровнях в украинском и британском правительстве что-то делается для организации обмена этих военнопленных. Я надеюсь, что это будет успешно и что может быть какое-то соглашение, — отметил спикер Интернационального легиона.

Напомним, что «суд» непризнанной так называемой «ДНР» приговорил иностранцев, воевавших на стороне Украины в Мариуполе, к смертной казни.