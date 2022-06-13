Британский 24-летний ветеран Джордан Гэтли был убит при защите Северодонецка. До этого он успешно воевал у Николаева, параллельно обучая добровольцев-беларусов военному делу.

В комментарии для INews командир назвал Джордана героем, который ценой своей жизни спас многих из подразделения.

До операции в Северодонецке Джордан Гэтли использовал полученные в армии навыки для подготовки украинцев, а также принимал участие в глубоких рейдах в тыл врага во время боев на Николаевщине, помогая вызывать артогонь на вражеские окопы.

— Джордан учил многих, как использовать противотанковые системы, тактику, построение, как двигаться и вести огонь, как укрываться, как управлять различными типами систем вооружения. Это все знания, которые он смог получить в британской армии. В Николаеве мы много проводили разведку в тылу врага, вызывали огонь, занимали вражеские позиции, выходили на связь. Джордан был нашим штурманом, так как он был действительно хорош в навигации, чтобы вести нас в тылу врага, — сообщил его сослуживец.

После выполнения боевых задач на юге Украины добровольца из Великобритании перевели на тяжелый участок фронта, в Северодонецк. В прошлую пятницу он выдвинулся с взводом на боевой выход, работая в условиях «ада на земле», говорит его командир.

— Мы продвигались вперед, и Джордан был с нами. Именно тогда мы вступили в контакт с группой российского спецназа, — рассказал детали перестрелки один из ее участников.

Взвод интернациональных добровольцев столкнулся с танком Т-72, который навелся на их позиции. Однако беларусы, обученные Гэтли обращению с гранатометом «Матадор» сумели подорвать танк.

Это позволило добровольцам из США, Канады, Великобритании и Франции начать отход из окружения. Ветеран королевских сил остался на прикрытии и получил смертельное ранение при отступлении. Во время этой стычки также погиб 1 украинских военнослужащий, еще трое получили ранения.

— Джордан был замечательным солдатом. Он был не чем иным, как героем, и таким я буду помнить его всю оставшуюся жизнь, — признал командир отряда, где воевал гражданин Великобритании.

Отец мужчины, который рискнул воевать за Украину против превосходящей российской армии, отдал ему дань уважения.

— Мы так гордимся им. Он действительно был героем и навсегда останется в наших сердцах, — написал он в Facebook.

Как сообщалось 4 июня, четыре бойца Иностранного легиона погибли в боях за Украину