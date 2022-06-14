Российские оккупанты разрушили все мосты, ведущие в Северодонецк, однако украинские защитники там не заблокированы.

Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

— Все мосты разрушены, но Северодонецк не заблокирован. Коммуникация с городом есть. Рашисты полностью не захватили Северодонецк, часть города под украинским контролем. Все мосты, ведущие в областной центр, разрушены. Эвакуация и подвоз гуманитарных грузов невозможны. Оставшиеся в городе северодончане выживают в крайне тяжелых условиях, – сказал он.

Сергей Гайдай заверил, что украинские защитники могут отправлять раненых в медучреждения.

В то же время, эвакуация из города – невозможна.

Кроме того, россияне мощно продолжают обстреливать Лисичанск. Эвакуация из этого города есть, гуманитарные грузы завозятся ежедневно.

По словам главы ОВА, даже в случае быстрого изгнания оккупантов из Северодонецка возобновить коммуникации города до зимы не удастся.

Напомним, что российские оккупационные войска пытаются оцепить подразделения ВСУ в районе Лисичанска, Северодонецка, Боровского и Привилегии, говорится в вечерней сводке Генштаба.