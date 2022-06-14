Корпорация Meta добавила украинский язык в приложение соцсети Facebook для iOS. Вскоре появится и украинская версия Messenger для этой операционной системы.

Об этом 13 июня сообщил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

Кроме того, если рабочий язык вашего смартфона — украинский, то приложение Facebook также автоматически перейдет на него через некоторое время.

Также министр добавил, что вскоре в Instagram функция Reels, позволяющая пользователям записывать видео длиной в 15 секунд и добавлять в них музыку и визуальные эффекты, станет доступна и в Украине.

— Я благодарю Meta за мощную поддержку всех наших инициатив и украинизации. Мы продолжаем работать над тем, чтобы как можно больше приложений имели в настройках украинский язык и полноценно работали на территории нашей страны, — подытожил Михаил Федоров.

Напомним, что компания Meta выделяет 1,5 миллиона долларов, чтобы помочь украинскому малому и среднему бизнесу проводить свои рекламные кампании на платформах Meta.