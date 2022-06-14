Европейские заводы, долгое время зависевшие от дешевой российской энергии, начали закрываться одним за другим. Предприятия после многих лет покупки газа по низким ценам, не могут оплачивать поставки энергоносителя из-за резкого подорожания.

Об этом сообщает издание The Wall Street Journal со ссылкой на свои источники.

Отмечается, что возможности производителей конкурировать на мировом рынке также ограничиваются на фоне увеличения затрат на энергоносители.

По информации источников издания, некоторые производители закрываются так как не выдерживают конкуренцию с заводами в США, на Ближнем Востоке и в других регионах, где затраты на энергию намного ниже, чем в Европе.

— В целом, большой проблемой для Европы является увеличение импорта и сокращение экспорта, — сказал генеральный директор Cefic, европейской торговой группы химической промышленности.

Напомним, что Германия не может отказаться от российских энергоносителей, поскольку это сильно навредит экономике и при этом не поможет остановить войну в Украине, говорит канцлер Олаф Шольц.