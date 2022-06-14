Частные самолеты российских олигархов, попавших под санкции Европейского Союза, продолжают совершать перелеты в европейские страны – в частности из-за того, что собственность судов скрыта за многочисленными оффшорными компаниями.

Об этом говорится в материале Welt am Sonntag.

Как известно, 27 февраля глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен объявила о закрытии воздушного пространства ЕС для частных самолетов российских олигархов. Но с тех пор они совершили как минимум 30 перелетов в Европу, подсчитал Welt am Sonntag по данным открытых трекинговых сервисов.

В частности, уже 28 февраля из аэропорта Мюнхена вылетел борт Airbus, принадлежащий подсанкционному и приближенному к Владимиру Путину российскому олигарху Алишеру Усманову. Еще один борт Усманова в тот же день вылетел из Флоренции.

В то же время, источник в ЕС отметил изданию, что внедрение санкций против воздушных судов часто осложняется «непрозрачной структурой собственности».

В качестве примера Welt am Sonntag приводит самолет Bombardier T7-7AA, который формально принадлежит компании в Швейцарии, но, по данным СМИ, на самом деле находится в собственности российского бизнесмена Альберта Авдоляна. 2 марта он смог вылететь из швейцарского Базеля в Нур-Султан.

А еще один частный борт, зарегистрированный в Люксембурге, а на самом деле – в собственности российского олигарха Виктора Вексельберга, в апреле тоже вылетел из Базеля в Нур-Султан.

Напомним, что элитные яхты, связанные с попавшими под санкции российскими олигархами, больше не сообщают о своем местонахождении автоматическому глобальному локатору.