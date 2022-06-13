Бургомистр Киева Виталий Кличко заявил, что в Берлине еще не до конца осознали, насколько важно помогать Украине.

Об этом он рассказал немецким СМИ.

Мэр столицы подчеркнул, что если Украина проиграет, то Путин не остановится на этом и пойдет с войной дальше, в Евросоюз.

— Его интерес не заканчивается в Киеве и на границе с Польшей. Он пойдет настолько далеко, насколько мы ему позволим. Война постучится и в дверь немцев, — акцентировал политик.

По словам Виталия Кличко, Франция, Германия и Италия должны нарастить темпы помощи Украине.

— Нам нужны жесткая поддержка, санкции и оружие от трех лидеров важнейших стран как можно скорее, — сказал городской голова Киева, добавив, что украинцы платят за каждый день противостояния не деньгами, а жизнями своих родных.

Напомним, Подоляк озвучил потребности Украины в оружии для победы в войне с РФ.