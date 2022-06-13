Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк сообщил, какое количество и какого вооружения необходимо Украине, чтобы закончить войну.

Об этом он написал в Twitter.

— Буду прямолинейным. Чтобы закончить войну и выбросить Россию из Украины, нам нужен паритет тяжелого оружия: 1000 гаубиц калибра 155 мм; 300 РСЗО; 500 танков; 2000 единиц бронетехники; 1000 дронов, — написал он.

Он также сообщил, что сегодня в Брюсселе будет встреча Контактной группы по вопросам обороны Украины: «Ожидаем решения», — подчеркнул Михаил Подоляк.

Ранее министр обороны Алексей Резников аккуратно предположил, что еще до конца июня в Украину доберутся американские HIMARS.