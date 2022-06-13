С Россией нельзя заключать никакие мирные договора, за вторжение в Украину ее нужно максимально жестко наказать, чтобы недопустить повторения агрессии в будущем.

Об этом экс-генерал ВВС США Филипп Бридлав заявил AP.

По словам отставного командующего авиацией, Москва понимает только язык силы, а уступки считает слабостью.

— Это похоже на воспитание двухлетнего ребенка. Если вы позволяете плохому поведению оставаться в силе или, что еще хуже, поощряете плохое поведение, вы получите еще больше плохого поведения, — провел он парралель.

Бридлав добавил, что коллективный Запад не покарал Россию за Крым и Грузию, но сейчас у него есть шанс реабилитироваться.

— Теперь, когда Россия вернулась за добавкой, у Запада появляется еще один шанс отреагировать. То, как мы закончим эту войну, по моему мнению, решит, увидим ли мы больше этого в будущем, — подытожил американский генерал.

Ранее сообщалось, американский генерал призвал обеспечить Украину современной ПВО по ленд-лизу.