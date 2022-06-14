Российские оккупационные власти, вероятно, устроили теракты в Мелитополе и Бердянске ко «Дню России» 12 июня.

Об этом сообщает американский Институт исследования войны (ISW).

— Российские власти, возможно, устроили теракты в Мелитополе и Бердянске под фальшивым флагом 12 июня, вероятно, чтобы обвинить украинских партизан в нападениях на мирных жителей, – сказано в сообщении.

Как пишет ISW, коллаборант Владимир Рогов, руководящий оккупационной администрацией на захваченных территориях Запорожской области, сделал заявление о том, что «террористы» устроили три взрыва в Бердянске, а затем отказался от своих заявлений и определил ситуацию как аварию на электростанции. Рогов заявлял, что жители Бердянска связывают любые чрезвычайные ситуации в городе с «попытками Украины нарушить мирную жизнь в «освобожденных» (оккупированных Россией) районах».

«Заместитель главы управления МВД» Алексей Селиванов также заявил, что неизвестные заложили взрывное устройство в Мелитополе, чтобы сорвать «День России».

Глава Запорожской областной военной администрации Александр Старух отметил, что украинские власти предупредили о возможной террористической деятельности российских войск ко «Дню России».

Напомним, что в Херсонской области оккупационные власти организовали празднование дня России, которое местные жители проигнорировали.