Соединенные Штаты вместе с союзниками и партнерами из разных стран готовы удовлетворить запрос Украины о предоставлении всего необходимого оружия для противостояния российскому вторжению.

Об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин 13 июня во время своего визита в Таиланд, сообщает пресс-служба Пентагона.

Так, журналист спросил его, до сих пор ли целью союзников является победа Украины в войне и ослабление России. Он также упомянул о сегодняшнем сообщении советника главы Офиса президента Украины Михаила Подоляка, в котором тот озвучил потребности Украины в вооружении — в частности, сказал о 1000 гаубицах и 300 РСЗО.

— США готовы предоставить все и помочь Украине добиться успеха… У нас тоже есть партнеры со всего мира, которые готовы реально помочь Украине. Вы знаете, что мы предоставили значительное количество гаубиц и большое количество боеприпасов наряду со многими другими вещами. Другие страны также их предоставили, — сказал министр.

Он заверил, что США и другие страны продолжат прилагать усилия, чтобы в кратчайшие сроки доставить в Украину как можно больше поддержки и помочь ВСУ добиться успеха.

Остин также напомнил, что на этой неделе Соединенные Штаты третий раз созовут Контактную группу по вопросам обороны Украины (так называемый Рамштайн-3). Глава Пентагона возглавит ее в Брюсселе.

Напомним, что несмотря на обещания Германия за 9 недель свела к минимуму военную поддержку Украины и практически не предоставила оружия.