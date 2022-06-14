МИД Молдовы намерен провести анализ законодательных актов или соглашений, участниками которых страна является в СНГ, и провести анализ относительно того, насколько они согласованы с Республикой

Об этом пишет ЗН.

Глава МИД Нику Попеску дал понять, что требуется комплексный анализ участия страны в организации, на которую оказывает большое влияние РФ, начавшая войну против Украины, войну, которая радикально ухудшает региональную ситуацию.

— Абсолютным приоритетом для нашей страны является интеграция в ЕС, в СНГ услышали заявления президента Майи Санду и главы парламента Игоря Гроса, в которых было сказано, что мы проведем анализ законодательных актов или соглашений, частью которых мы являемся. Насколько они согласованы с законодательством Республики Молдова и сделать всесторонний анализ участия нашей страны в этой организации, на которую, очевидно, мы должны признать, оказала большое влияние региональная ситуация, как агрессия Российской Федерации, — сказал министр.



