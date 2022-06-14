Сербия не считает справедливыми санкции ЕС и США против России за вторжение в Украину и никогда не присоединиться к ним.

Об этом заявил глава МИД этой страны Никола Селакович.

Чиновник сказал, что Сербия не желает и портить отношение с Москвой и вообще война России против Украины это «братский» конфликт.

— Для нас это война между Украиной и Россией – это война между братьями. У нас общие корни с обоими, мы принадлежим к одной группе народов, наша культура похожа, наша духовность одинакова, поэтому для нас каждая жертва в этой войне – фундаментальная трагедия, — произнес Никола Селакович.

В Сербии добавили, что ничего против России предпринимать не будут в любом случае, потому чтона она якобы защищает их суверенитет в системе ООН.

Напомним, из-за санкций ЕС Сербия останется без российской нефти.



