Президент США Джо Байден еще не имеет алгоритма действий на сценарий, если Россия использует ядерные боеголовки против Украины.

Об этом сообщает канал NBC со ссылкой на свои источники.

Американская разведка пока находит свидетельств подготовки Россией использовать ядерное оружие. Однако такой сценарий развития событий в Вашингтоне допускают.

Реакция США будет зависеть от масштабом применения тактического заряда. То есть, будет ли это показательный взрыв над Черным морем, точечный удар по украинским военным в удаленной зоне или разрушительной атакой по одному из крупнейших украинских городов.

Люди из окружения Байдена рассказали NBC, что американский президент не факт, что решится на военный ответ после единичного применения ядерного оружия по Украине.

— Пока атомную бомбу не сбросят на страну НАТО, мы вряд ли будем реагировать в военном плане, — сообщили журналистам источники в Белом доме.

Эксперты придерживаются другой позиции и убеждены, что в случае ядерного удара по Украине американская армия войдет на территорию РФ, чтобы закончить с режимом Путина.

Где именно проходит красная линия, после которой Россия с большой вероятностью решит использовать ядерное оружие, пока тоже не ясно. Разведчики США допускают, что это может случиться, если Владимир Путин почувствует опасность для собственного режима.

Напомним, глава Пентагона предупреждал Россию, что не стоит разбрасываться угрозами о ядерной войне.