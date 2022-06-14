Восьмой апелляционный суд Львова принял решение о запрете деятельности партии «Наши» Евгения Мураева.

Об этом сообщает движение «Честно» со ссылкой на представительницу Министерства юстиции, которая присутствовала на заседании суда.

Бывший народный депутат Евгений Мураев ранее был внесен в Реестр госсоветов движением «Честно».

Имущество партии «Наши» и всех ее организаций, согласно решению суда, передается государству, но само решение может быть обжаловано в Верховном Суде.

Напомним, что в марте Президент Украины Владимир Зеленский запретил деятельность политических партий «ОПЗЖ», «Партия Шария» и ряда других на время военного положения.