Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким заявил, что в области сложилась критическая ситуации в экономическом плане. Многие предприятия просто выживают, а о развитии речь не идет.

Об этом Виталий Ким сказал в интервью изданию «Главком».

По его словам, из-за оккупации также временно разорваны экономические связи Херсонской области с Николаевской.

— Экономика региона — в заднице. Порты отрезаны, мост они разбомбили, соответственно, логистика нарушена. Мы были очень плотно связаны с Херсонской областью — бетон оттуда поставляли, кирпич, томаты, клубнику… Мы всем обменивались и сотрудничали, есть предприятия, у которых два объекта в Херсоне, а два – здесь. И они друг без друга работать не могут. Вдобавок, учитывая близость фронта, риски для предпринимателей соответствующие – заблокированные выплаты по капитальному строительству, выплаты зарплат и т.д. То есть предприятия просто выживают, о том, чтобы развиваться, речь не идет, — сказал Виталий Ким.

Ранее Виталий Ким заявил, что бизнес в Николаевской области с начала войны РФ против Украины «выступил единым фронтом». Предприниматели, жертвуя собственным делом, отдавали технику и другие ресурсы для помощи военным.