Петр Порошенко призвал союзников как можно скорее дать Украине необходимое оружие. Он подчеркнул, что никаких компромиссов относительно территориальной целостности нашего государства быть не может, и Украина обязательно победит в этой войне.

Об этом Петр Порошенко заявил эфире BBC WORLD SERVICE, сообщает пресс-служба политика.

— Медленно, но уверенно, Украина выигрывает войну против российской агрессии. Несмотря на то, что у России в десять раз больший арсенал для их гаубиц и ствольной артиллерии. Это действительно сложно. Если бы у нас было больше оружия, больше артиллерии и больше танков, это был бы более короткий путь к победе. И это также означало бы более короткий путь к миру. Можете себе представить: чем больше оружия, тем ближе мир. И это именно об Украине и ситуации на Донбассе, на востоке нашего государства, — подчеркнул Петр Порошенко.

Отвечая на вопрос, готова ли Украина уступить часть территории для прекращения войны, Петр Порошенко ответил: «Территориальная целостность Украины не является предметом компромиссов. Как ни является она и предметом для переговоров. Это ведь не остановит Путина. Это будет очередным фактом, мотивирующим его продолжать свою агрессию. И никто не знает, где завтра окажутся российские силы. Может, на Готланде в Швеции, или на Аляске в Соединенных Штатах, или в странах Балтии на границе с Россией».

— Мы должны остановить все попытки путина шантажировать Европу, ведь эта война не только против Украины. Это война против всего цивилизованного мира. И нам следует найти правильные ответы на все эти попытки шантажа, – говорит Петр Порошенко.

Ранее Петр Порошенко в эфире французского телеканала BFM TV отметил, что битва за Донбасс — это не битва за Украину, это битва за Европу и весь мир.