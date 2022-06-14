Министерство финансов РФ закрыло данные о расходах по разным статьям федерального бюджета — там утверждают, что это поможет минимизировать риск введения дополнительных санкций.

Об этом пишет The Bell, пишет ЭП.

Такие данные ранее публиковались каждый месяц. А в релизе министерства от 14 июня об исполнении бюджета за январь-май 2022 года есть только совокупные цифры по расходам и доходам.

— В связи с давлением со стороны США, ЕС, Великобритании и других недружественных государств на Российскую Федерацию и отдельные лица возникла необходимость частичного ограничения распространения информации, в том числе о формировании бюджетной отчетности. Это поможет минимизировать риск введения дополнительных санкций, — говорится в сообщении ведомства.

Издание отмечает, что с предыдущей, апрельской статистики Минфина РФ стало известно, в частности, о росте военных расходов бюджета на 130%.

Напомним, из-за санкций ЕС крупные российские производители продуктов питания столкнулись с нехваткой картона для пищевой упаковки – представители российского объединения «Союзмолоко» предлагают распределять картон для пищевой упаковки между ее производителями.