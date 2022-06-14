Немецкое правительство хочет провести международную конференцию, направленную против надвигающейся угрозы голода, которая, среди прочего, вызвана блокадой украинских портов Россией.

Об этом, как пишет Европейская правда, сообщает Spiegel.

По данным СМИ, правительство на встрече будут представлять министр иностранных дел Анналена Бербок, министр развития Свенья Шульце и министр продовольствия Джем Оздемир.

— Захватническая война России против Украины ставит мир перед кризисом голода драматических масштабов, – говорится в приглашении.

ВМС России блокируют украинские черноморские порты с начала захватнической войны против Украины больше трех месяцев назад.

Как известно, Украина вместе с партнерами также обсуждает возможность создания международной миссии для разблокирования украинского морского экспорта и, как первый шаг, требует от России отвести свои силы в морской акватории вокруг Украины и предоставить гарантии о ненападении безопасности.

До этого губернатор Николаевщины Виталий Ким заявил, что российская армия уничтожает продовольственные объекты Украины, чтобы принудить к соглашению по снятию блокады с черноморских портов на условиях Москвы.