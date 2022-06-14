Президент России Владимир Путин, вероятно, по-прежнему хочет захватить значительную часть, если не всю Украину.

Об этом заявил во вторник заместитель министра обороны США по политическим вопросам Колин Кал, сообщает «Европейская правда» со ссылкой на западные СМИ.

— Я все еще думаю, что у него есть планы на значительную часть Украины, если не на всю страну. При этом я не думаю, что он не может достичь этой цели. Они могут добиться тактических успехов кое-где. Украинцы держатся. Я не думаю, что россияне способны достичь этих грандиозных целей, — сказал Колин Кал, выступая на мероприятии, организованном Центром новой американской безопасности.

3 июня разведка Британии констатировала, что за 100 дней своего вторжения Россия не смогла добиться ни одной стратегической цели в Украине, но имеет тактические успехи.

Британская разведка также считает, что политическая цель России состоит в оккупации всей территории Донецкой и Луганской областей.

Ранее разведывательное сообщество США сообщило, что война президента России Владимира Путина в Украине, вероятно, станет «более непредсказуемой и эскалационной» в ближайшие месяцы.