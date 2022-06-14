Инструктор-доброволец Марк Хейворд, помогающий украинским военнослужащим в Николаевской области овладеть ракетным комплексом Javelin, считает, что Вашингтон должен оказывать техническую поддержку подобному вооружению.

Об этом информирует WP.

Ветераны, обучающие украинскую армию пользованию «Джавелинами», говорят, что Пентагон не предоставил дополнительных компонентов и деталей для починки ПТРК, если они станут неисправными.

В частности, не хватает учебных модулей, запасных батарей и других предметов первой необходимости, которые всегда есть в доступе у США.

— Мы отправляем оборудование. Но мы решили не заниматься техподдержкой?, — поинтересовался инструктор.

В поставки Javelin также не были включены компьютерные программы, базовые для американских солдат. Одна из них является руководством по поэтапному запуску, вторая позволяет тренироваться в условиях, которые симулируют боевые.

Украинский полевой офицер, воюющий на юге Украины, также рассказал журналистам, что его подразделение просило тренажеры еще в начале мая, но до сих пор их не получило. По всей бригада ситуация идентичная. По его словам, украинские солдаты адаптируются и в основном справляются, но многие из них прошли сокращенные курсы обучения, обычно длящиеся менее двух дней.