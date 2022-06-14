Последнюю статую советского диктатора Ленина в Финляндии убрали с улиц города Котка по решению членов городского совета.

Об этом пишет портал Yle.

Демонтаж этого постамента зафиксировал, что на улицах Финляндии больше нет Ленинов. Саму статую в город Котка передали еще в 1979 году из Таллина в знак хороших отношений.

— Статуя несколько раз подвергалась актам вандализма и повреждениям, и она была предметом интенсивных многолетних дебатов на местном уровне еще до вторжения России в Украину в феврале. В предложениях, представленных как городскому, так и муниципальному советам, утверждалось, что статую следует перенести в местный музей, поскольку памятник оскорбляет память людей, погибших в результате советских военных преступлений, — описывают многолетний спор журналисты.

Точку в истории поставило российское вторжение в Украину, когда все общество пришло к консенсусу по поводу советских памятников на своих улицах.

Напомним, Финляндия изменит законодательство, чтобы отгородиться от России.