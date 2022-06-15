Более 50 народных депутатов, среди которых глава парламента Руслан Стефанчук и его первый заместитель Александр Корниенко, предложили Раде запретить ввоз и распространение издательской продукции из России, Белоруссии и оккупированных РФ территорий.

Об этом говорится в их соответствующем законопроекте №7459, пишет Delo.ua.

Книги, изданные на русском языке, которые вводятся с территории других стран, если Рада примет закон, будут проверены на наличие антиукраинской пропаганды для ввоза в Украину.

Согласно документу также запрещается выпускать, ввозить, распространять в Украине книжные издания, содержащие произведения авторов-граждан России, но запрет не будет распространяться на такие книги, изданные в Украине до 1 января 2023 года.

С начала 2023 года книги в Украине будут издаваться и распространяться на украинском языке, языках коренных народов Украины и официальными языками ЕС. Книги на других языках могут быть опубликованы и распространены, если они опубликованы на языке оригинала.

Переведенная литература в случае принятия закона будет публиковаться и распространяться в переводах на украинский язык или любой официальный язык ЕС или язык коренного народа Украины.

Напомним, что Николаевский окружной административный суд признал недействительным и отменил решение горсовета Николаева №19/4 от 21 августа 2012 года «О предоставлении русскому языку статуса регионального в городе Николаеве».