Канада и Дания урегулировали давний пограничный спор за отдаленный остров Тартупалук (Ганс) в Арктике.

Об этом заявил министр иностранных дел Дании Еппе Кофод.

— Сегодня действительно исторический день. Мы обсуждали суверенитет Тартупалука более 50 лет. После активизации переговоров в последние несколько лет мы достигли решения, – сказал Еппе Кофод.

Таким образом, у Канады появилась сухопутная граница с Евросоюзом.

Глава МИД Дании выразил надежду, что эти переговоры будут вдохновлять других: «Это очень необходимо во времена, когда уважение основанное на правилах международного порядка испытывает давление».

Дания и Канада договорились поделить остров по ущелью, разделяющему его почти посередине.

На острове Тартупалук никто не живет, и вокруг нет известных полезных ископаемых.

И Канада, и Дания находятся в 18 километрах от острова Тартупалук, что позволяет им обеим претендовать на него в соответствии с международным правом.

Спор за территорию начался в 1971 году, он получил название «Войны виски».

В 1984 году Канада высадила отряд военных на остров. Они быстро установили флаг с кленовым листом, закопали бутылку канадского виски и уехали.

Министр по делам Гренландии Дании не мог этого допустить и через несколько недель лично отправился на Тартупалук, где заменил канадскую символику датским флагом и бутылкой лучшего копенгагенского шнапса. Он пошел на шаг дальше, чем канадцы, оставив записку, которая гласила: «Добро пожаловать на Датский остров».

В течение следующих 49 лет десятки канадцев и датчан приняли участие в ритуале, оставляя на острове флаги, алкоголь и записки.

Напомним, что Brown-Forman Corp, производитель виски Jack Daniel's, принял решение о приостановке коммерческой деятельности в России.