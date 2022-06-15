Контртеррористическая полиция Британии задержала мужчину по подозрению в шпионаже.

Об этом, как пишет Европейская правда, сообщает The Times.

Подозреваемого в возрасте от 40 до 50 лет в понедельник вечером задержала столичная полиция в аэропорту Гатвик.

Мужчину обвиняют в шпионаже в пользу режима президента России Владимира Путина. Перед тем как его задержали, подозреваемый собирался вылететь из Британии.

— Мы можем подтвердить, что офицеры по контртеррористическому командованию столичной полиции арестовали человека в аэропорту Гатвик в понедельник, 13 июня по подозрению в преступлениях, предусмотренных разделом 1 Закона об официальной тайне 1911 года, — сказал спикер Скотленд-Ярда.

Глава 1 Закона касается информации, содержащейся в заметках, планах или эскизах, которые могут быть полезны для врага.

— Его доставили в лондонское полицейское отделение, где он сейчас находится под стражей. Продолжаются допросы, — добавил спикер.

Из-за войны в Украине британские службы находятся в повышенной боевой готовности. Особенно они акцентируют внимание на угрозе кибератак. Еще в прошлом месяце российские хакеры пытались взломать и взять под контроль мобильные телефоны европейских политиков.

Напомним, ранее двое граждан Беларуси были задержаны в Польше по подозрению в шпионаже.