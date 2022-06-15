Польские самоходные артиллерийские установки «Краб» эффективно помогают ВСУ уничтожать колонны российской техники, в то же время Украина нуждается в дальнейшей помощи Запада.
Об этом заявил министр обороны Алексей Резников в эфире польского телеканала Polsat News.
— Польские «Крабы» начнут съедать колонны россиян. Я благодарен за это польскому правительству. Это военная техника XXI века, которую ценят солдаты, — отметил Алексей Резников.
По его словам, Украина выстоит в войне с Россией, и сейчас важно, чтобы Запад тоже выстоял.
— Нас хотели преодолеть, давали нам 72 часа — им это не удалось. Они (Россия, — прим.) не смогут этого сделать через 72 недели или даже через 72 месяца. Важно, чтобы вы (союзники, — прим.) не сдались, а мы не устанем, — заявил глава Минобороны.
В то же время он подчеркнул: если Украина с помощью Запада не остановит россиян, то они придут в Польшу.
— Ваши ребята не гибнут на фронте. Сегодня мы платим своей кровью за то, что можем сейчас говорить в свободной Варшаве, — заявил Алексей Резников.
Напомним, Польша отдала Украине 18 155 мм самоходных артиллерийских установок AHS Krab, которые соответствуют всем правилам Североатлантического альянса.
Польские самоходные артиллерийские установки «Краб» эффективно помогают ВСУ уничтожать колонны российской техники, в то же время Украина нуждается в дальнейшей помощи Запада.
Об этом заявил министр обороны Алексей Резников в эфире польского телеканала Polsat News.
— Польские «Крабы» начнут съедать колонны россиян. Я благодарен за это польскому правительству. Это военная техника XXI века, которую ценят солдаты, — отметил Алексей Резников.
По его словам, Украина выстоит в войне с Россией, и сейчас важно, чтобы Запад тоже выстоял.
— Нас хотели преодолеть, давали нам 72 часа — им это не удалось. Они (Россия, — прим.) не смогут этого сделать через 72 недели или даже через 72 месяца. Важно, чтобы вы (союзники, — прим.) не сдались, а мы не устанем, — заявил глава Минобороны.
В то же время он подчеркнул: если Украина с помощью Запада не остановит россиян, то они придут в Польшу.
— Ваши ребята не гибнут на фронте. Сегодня мы платим своей кровью за то, что можем сейчас говорить в свободной Варшаве, — заявил Алексей Резников.
Напомним, Польша отдала Украине 18 155 мм самоходных артиллерийских установок AHS Krab, которые соответствуют всем правилам Североатлантического альянса.