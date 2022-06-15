Польские самоходные артиллерийские установки «Краб» эффективно помогают ВСУ уничтожать колонны российской техники, в то же время Украина нуждается в дальнейшей помощи Запада.

Об этом заявил министр обороны Алексей Резников в эфире польского телеканала Polsat News.

— Польские «Крабы» начнут съедать колонны россиян. Я благодарен за это польскому правительству. Это военная техника XXI века, которую ценят солдаты, — отметил Алексей Резников.

По его словам, Украина выстоит в войне с Россией, и сейчас важно, чтобы Запад тоже выстоял.

— Нас хотели преодолеть, давали нам 72 часа — им это не удалось. Они (Россия, — прим.) не смогут этого сделать через 72 недели или даже через 72 месяца. Важно, чтобы вы (союзники, — прим.) не сдались, а мы не устанем, — заявил глава Минобороны.

В то же время он подчеркнул: если Украина с помощью Запада не остановит россиян, то они придут в Польшу.

— Ваши ребята не гибнут на фронте. Сегодня мы платим своей кровью за то, что можем сейчас говорить в свободной Варшаве, — заявил Алексей Резников.

Напомним, Польша отдала Украине 18 155 мм самоходных артиллерийских установок AHS Krab, которые соответствуют всем правилам Североатлантического альянса.