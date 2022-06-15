Президент Румынии Клаус Йоханнис заявил, что Украине нужно предоставить статус кандидата в Европейский Союз «как можно быстрее».
Об этом сообщает Sky News.
— По моему мнению, статус кандидата должен быть предоставлен как можно быстрее, — сказал он после переговоров с президентом Франции Эмануэлем Макроном.
Клаус Йоханнис добавил, что «это правильное решение с точки зрения морали, экономики и безопасности».
По его словам, «были попытки найти реальное решение разногласий между европейскими государствами».
Напомним, Европарламент рекомендовал Евросоюзу предоставить Украине статус кандидата на вступление.
Президент Румынии Клаус Йоханнис заявил, что Украине нужно предоставить статус кандидата в Европейский Союз «как можно быстрее».
Об этом сообщает Sky News.
— По моему мнению, статус кандидата должен быть предоставлен как можно быстрее, — сказал он после переговоров с президентом Франции Эмануэлем Макроном.
Клаус Йоханнис добавил, что «это правильное решение с точки зрения морали, экономики и безопасности».
По его словам, «были попытки найти реальное решение разногласий между европейскими государствами».
Напомним, Европарламент рекомендовал Евросоюзу предоставить Украине статус кандидата на вступление.