Президент Румынии Клаус Йоханнис заявил, что Украине нужно предоставить статус кандидата в Европейский Союз «как можно быстрее».

Об этом сообщает Sky News.

— По моему мнению, статус кандидата должен быть предоставлен как можно быстрее, — сказал он после переговоров с президентом Франции Эмануэлем Макроном.

Клаус Йоханнис добавил, что «это правильное решение с точки зрения морали, экономики и безопасности».

По его словам, «были попытки найти реальное решение разногласий между европейскими государствами».

Напомним, Европарламент рекомендовал Евросоюзу предоставить Украине статус кандидата на вступление.