Министр экономики Германии Роберт Хабек заявил, что сокращение Россией поставок газа в Европу является попыткой расколоть рынок и поднять цены.

Об этом сказал Роберт Хабек в среду в электронном заявлении, сообщает Bloomberg.

Правительство Германии внимательно наблюдает за развитием событий и готово действовать в случае необходимости, добавил министр. «Безопасность поставок гарантирована», — сказал Роберт Хабек.

— Очевидно, что эта стратегия направлена на расшатывание (рынка, — прим.) и повышение цен. Но мы очень внимательно наблюдаем за вещами и тесно контактируем с соответствующими участниками рынка по кризисным структурам, — сказал он.

Напомним, жители Франции, Германии и Нидерландов преимущественно выступают за предоставление Украине статуса кандидата на членство в Европейском Союзе.