Лидеры Албании, Черногории и Северной Македонии приняли совместное заявление о поддержке предоставления Украине статуса кандидата на вступление в ЕС.

Об этом пишет Европейская правда.

Премьеры Албании и Черногории прибыли в Киев с визитом, а глава правительства Северной Македонии принимал участие во встрече виртуально, потому что не смог прибыть из-за накладки с графиком.

— Я благодарен господину Рами, благодарен господину Абазовичу, господину Ковачевскому за принятие сегодня по итогам наших переговоров совместного заявления о поддержке предоставления Украине статуса кандидата на членство в Европейском Союзе, — сказал Владимир Зеленский.

Украинский президент добавил, что вместе с балканскими странами наша страна сделает Еврсоюз лишь сильнее.

— Наши государства должны стать полноправными членами Европейского Союза и мы соглашаемся с тем, что наши государства не конкуренты на этом европейском пути, а только дополняют, усиливают возможности друг друга, — акцентировал лидер государства.

Напомним, Еврокомиссия будет рекомендовать предоставить Украине статус кандидата в ЕС.