С 13 июня спасатели-водолазы и пиротехники исследуют николаевские пляжи и прилегающую к ним акваторию на наличие взрывоопасных предметов.

Об этом говорится в сюжете телеканала «МАРТ» для программы «єНовини».

За несколько дней было обнаружено 8 элементов снарядов, запущенных российскими войсками.

Сегодня спасатели обследовали пляж и акваторию реки в зоне отдыха «Вербочка» (микрорайон Варваровка).

Водолазы проверили 10 тысяч квадратных метров дна и обнаружили 1 кассетный элемент от реактивной системы залпового огня. Его уничтожили прямо в воде путем контролируемого подрыва, поскольку транспортировать его было опасно.

В ГСЧС рассказали, что это первый случай в Николаевской области, когда обезвреживать снаряд пришлось в воде.

Там же отмечают, что даже проверенные пляжи представляют опасность — течение может переносить неразорвавшиеся боеприпасы на десятки, а то и сотни метров. К тому же, город продолжают обстреливать, а это значит, что в реку могут попасть новые снаряды.

Фото: ГУ ГСЧС Украины в Николаевской области

Ранее мэр Александр Сенкевич сообщил, что на николаевских пляжах могут позволить отдыхать, если спасатели тщательно обследуют их, прилегающую акваторию и разминируют все участки.