Так называемый «глава» оккупационной администрации Крыма Сергей Аксёнов рассказал, что россияне вывозят зерно, украденное на оккупированных территориях Украины, через Севастополь.

Об этом он сказал в комментарии российскому телеканалу «Крым 24», пишет «Украинская правда».

— Зерно из освобожденных (оккупированных, — прим.) территорий в Республику Крым проходит транзитом, затем идет в Севастополь на продажу. Мы сами себя обеспечиваем зерном, — заявил он.

Ранее сообщалось, что оккупанты украли в Украине уже полмиллиона тонн зерновых и ищут способ его продать.